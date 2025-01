''Esto significa sencillamente que es un oportunista, que no tiene principios fundamentales porque en política no vale la mentira como forma de actuar. Yo recuerdo la frase 'merecemos un país donde no nos mientan', yo se lo explico, no ha hecho otra cosa que ir, no rectificando, si no adaptando sus necesidades de mantenerse en el poder'', recalca el exdiputado sobre la política de Sánchez.