Felipe González ha resaltado que Álvaro García Ortiz debería dimitir para no perjudicar a la institución que representa en plena investigación por la presunta revelación de secretos por unos correos del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. "Yo si estuviera en su lugar dimitiría, pero no por aceptar la responsabilidad que me atribuyen, no por aceptar que haya incumplido, sino por no perjudicar la institución a la que represento", ha indicado.