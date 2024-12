Koldo García se ha sentado por primera vez en directo en un plató frente a Risto Mejide

El presentador le ha preguntado por el alquiler que pagaba "a la novia de Ábalos"

Koldo García, sobre que el juez aprecie indicios de cuatro delitos tras su declaración: ''No hice nada para que los vea''

Koldo García, exasesor y mano derecha de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, se ha sentado por primera vez en el plató de 'Todo es mentira'. Durante su entrevista con Risto Mejide en pleno directo, el presentador ha recordado que la investigación de la UCO asegura que tiene más de un millón y medio de euros de patrimonio.

Koldo ha asegurado que dejaba dinero a sus amigos y, en esa línea, Risto ha aprovechado para preguntarle por ciertos pagos que figuran en su cuenta: los que hizo para el piso de la pareja de Ábalos. "Yo creo que eso es la vida privada de una persona", ha reaccionado Koldo de primeras.

El presentador no ha dudado en corregirle: "La vida privada de una persona es con quién se acuesta Ábalos, que yo ahí no voy a entrar. Pero que tú le estés pagando el piso a la pareja de José Luis Ábalos, no me parece vida privada. Por ahí no", le ha comentado preguntándole de nuevo por qué lo hacía.

"Porque era amiga mía y nosotros llegamos a un acuerdo. Estuvimos muchísimo hablando, era una situación puntual, la cual se alargó y vamos a esperar a que demostremos que eso era así", ha respondido. "Yo tenía un dinero, yo tenía cierto cariño o respeto a esa persona y colaboré con ella para poder afrontar una situación que tenía ella", ha añadido.

Koldo asegura que lo pagaba con su dinero

Ante su respuesta, Risto no ha dudado en preguntar de dónde salía ese dinero: "Mío, señor", le ha contestado Koldo. "No salía de nada ilícito, eso era mío", ha añadido. Pero él ha asegurado que cobraba 6.000 euros y el citado alquiler era de 2.900, algo que no le ha encajado a Risto: "Prestabas a uno, a otro, pagabas un piso de 2.900 euros al mes que era la mitad de tu nómina. ¿Me quieres hacer creer que le pagabas la mitad de la nómina a la pareja de un amigo tuyo, de tu jefe?".