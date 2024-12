Irene Montero acusa a Javier Chicote de "haber publicado bulos de 'Podemos' y este reacciona

"Nunca nadie de 'Podemos' a mí me ha interpuesto una demanda por alguna información", aseguraba el periodista

Irene Montero y Javier Chicote han coincidido en el plató de 'Todo es mentira' como colaboradores en nuestra mesa, donde ambos han terminado protagonizando un tenso momento en directo.

Ante el caso de que el novio de Isabel Díaz Ayuso reclama 20.000 euros a Reyes Maroto y la amenaza con querellarse tras tacharlo de "defraudador confeso", Irene Montero opinaba sobre esto en plató, palabras que hacían reaccionar a Javier Chicote: "Para decir lo que creo que estás diciendo hacen más pruebas de las que tienes".

"¿Y tú para decir lo de Venezuela qué pruebas tenías? Porque tú has publicado bulos de 'Podemos, es que aquí pedimos pruebas cuando nos da la gana", reaccionaba Irene Montero ante la intervención del periodista y este no dudaba en responder: "Yo no he publicado ningún bulo de 'Podemos', me alegra mucho que me hagas esa pregunta, ¿cuándo a mí me ha ganado una demanda o una querella alguien de 'Podemos'? Y te voy a hacer otra pregunta, ¿cuándo alguien de 'Podemos' a mí me ha interpuesto una demanda por alguna información? Nunca y ahí es donde hay que ir".

Irene Montero, a Javier Chicote: "Tú has publicado falsa, te condene o no la justicia"

Irene Montero aseguraba que esto no tiene nada que ver: "Eso es otra cosa, que tú has publicado información falsa así es, te condene o no te condene la justicia. Si tú has publicado una información falsa, lo diga la justicia o no, es así". Algo ante lo que tampoco se callaba Chicote: "Tú no eres quién, tienes que ir a un juzgado". "Yo doy mi opinión y tú das las tuya", dejaba claro la eurodiputada.

"¿Sabes quién está condenada por revelar información falsa? Tú, que acusaste a un hombre de haber abusado de suh hijo y te condeno el Tribunal Supremo, ¿has pagado tu condena?"