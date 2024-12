"El problema no es cuando los datos se los entregas al Estado, es todo los datos que tienen grandes empresas multinacionales que se saltan todos los controles democráticas, que ni siquiera tienen regulación ni española ni europea suficiente y que se los estamos dando cotidianamente. El algoritmo funciona de una manera muy precisa y conoce muchas cosas de ti que no sabes qué uso le dan" , comentaba Irene Montero.

Momento en el que Risto Mejide decía algo: "En este programa, me ha pasado hace un rato. Estábamos hablando y en la pausa, que he mirado el móvil un momento, me ha salido publicidad de '¿Quieres correr maratones?'. Y comentaba esto: "Hemos hablado de maratones, pero por otro tema". Lo que le hacía preguntarse algo: "¿Eso se debería de prohibir? Otra cosa es que tú des los datos y otra cosa es que ni siquiera lo he dado".