"Sinceramente, cuando lo oigo me hierve la sangre . Quiere que todos tengan la culpa menos él , que era el que tenía las competencias y no estuvo donde tenía que estar ", ha compartido bastante indignado en el programa.

Compromís salió con carteles en mitad del pleno pidiendo la dimisión de Carlos Mazón y alegando cada diputado las razones por las que no debería seguir gobernando . Joan Baldoví ha explicado a Risto que el presidente " intenta volver a una normalidad que él mismo rompió " porque "no dio la alarma que hubiera podido salvar muchas vidas si se hubiera dado a tiempo".

Además, al diputado de las Corts le indigna que no se haya podido hablar de su gestión al frente de la catástrofe en el pleno, empañado así por otras cuestiones ligadas al transporte o a la sanidad . Por lo tanto, ¿ Qué terminará ocurriendo sobre la cuestión de la dimisión de Mazón ?

"Habíamos pedido un pleno para poder debatir nuestra propuesta que hicimos en el mes de diciembre que reunían todas las condiciones, pero nos la tumbaron en diciembre y en enero ", ha contextualizado. Así que hasta dentro de dos semanas no tendrá un nuevo pleno en las Corts. Según ha explicado Baldoví, ahí tampoco se va a poder debatir si debe o no seguir al frente del gobierno.

"Hoy han decidido que no se puede discutir. Luego vendrán presupuestos y aquí no podremos votar que nos manifestemos los representantes de todos los valencianos sobre si el señor Mazón debe o no dimitir", ha denunciado el diputado valenciano en 'Tem'.