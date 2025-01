Julien , en principio, partía c on ventaja en su primera cita en ‘First Dates’ , porque que te hablen de gastronomía y amor con acento francés siempre gana puntos, pero Simona ya posó por eso con su ex y prefiere jamón de jabugo y acento andaluz.

Julien trabaja como chef desde hace unos años en Sevilla: “Lo que más me gusta de Sevilla son, sobre todo, las sevillanas … pero me gusta el flamenco, las croquetas, el pescaito frito, la Feria…”.

Pero, casualidades de ‘First Dates’, por la puerta del restaurante no entró una mujer española. Lo hacía Simona, italiana (“muy italiana”), que, además, no se iba a dejar persuadir tan fácilmente por ese acento francés tan romántico.

Julien quería una mujer española, pero al ver a Simona, quedó encantado y no le importó para nada la nacionalidad: “Me gusta mucho Italia, me he quedado al verla súper impresionado, es el prototipo de chica que me gusta mucho”.