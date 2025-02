Las noches de Carnaval suelen ser más mágicas a la hora de encontrar el amor, pero si de primeras tu cita no te ha gustado, la cosa se complica y todo puede suceder. Miguel Ángel y Xelo lo han intentado, pero más allá de hablar de Dios y bailar techno no han ido. Algo muy parecido a lo que les ha pasado a Juan y Alfonso en ‘First Dates’.

Miguel Ángel ha saludado a Carlos Sobera con tanta fuerza que casi le rompe la mano, pero ha sido de la emoción. El soltero no se ve un hombre feo , pero sí un tipo con un buen corazón. Le ha contado al presentador de ‘First Dates’ que en este momento de su vida se dedica a navegar por el mundo y que forma parte del mayor club náutico. En el amor no le ha ido mal, pero a su edad ya la cosa se complica.

El soltero ha querido tener un detallito con su cita y le ha traído un recuerdo de Denia , el lugar en el que está actualmente viviendo “allí tengo un par de barquitos”. No ha querido presumir, pero nos ha contado que él sí ha hecho el amor “en la proa y en la popa” . En el amor, es muy romántico “he escrito poesías y a las chicas se les caían las lágrimas, he sido muy poema”. Carlos Sobera ha querido que se lo demostrara “ quiero navegar cada día en tu corazón ”. Sabe que tiene algo en la mirada muy especial “ he mirado a chicas y les han temblado hasta las piernas ”.

Al verse, ninguno de los dos han sentido lo que esperaban y Xelo ha sido muy clara “yo navegaría con él, pero si intenta acorralarme lo tiraría por la borda, no hay atracción ”. Xelo ha querido saber si su cita siempre había llevado el pelo largo y él le ha explicado que siempre lo había tenido rapado, pero que se descubrió un rizo y se arriesgó. Xelo lo ha visto como un poltergeist “lo tenía liso y de un día para otro”. Él le ha explicado que no lo tenía rizado porque se lo pedí a Dios.

Miguel Ángel le ha dicho que era muy creyente “voy a la iglesia y lloro”. Ella le ha dicho que, para ella, Dios estaba en la Estrella Polar o en la luna, y no entendía que él fuera a la iglesia. De hecho, cuando nos ha contado, entre lágrimas, cuando fue la última vez que sintió a Dios “Iba por el paseo marítimo y dije ‘Dios, por qué me quieres tanto”. No sabe los motivos, pero sí que a él le pasan cosas que nadie cree y que no debería contar a la ligera porque son temas muy místicos. De hecho, Xelo ha pensado que ya era mayorcito para creer ciertas tonterías.