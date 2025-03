Isern , su cita en ‘First Dates’, forma parte de una pareja abierta y hace bastantes años que están conociendo a otras personas. En su relación puede encajar cualquier persona, da igual que sea chica, chico o una persona transgénero. Al verle, Lola se ha fijado en su chaqueta de colores y no se ha resistido a probársela. Los dos se han gustado mucho y han comenzado la cita comparando el color de sus uñas .

La cena ha comenzado explicándose sus pronombres y les ha encantado que fueran “ ella o elle ”. Los dos están en el paro, pero Lola le ha contado que ella educadora sexual y que tenía una parte artística, en la que destacaba el postporno, las performances … A él le ha encantado porque la ha visto como “un alma libre” y le ha contado que le habían propuesto una orgía diversa y que no aceptó porque no se conocía tanto sexualmente.

Isern le ha dicho que le encantaba bailar, pero que ahora prefería las fiestas de día “ las fiestas de techno es dónde más buen rollo he encontrado yo con la gente”. Lola igual baila techno que salsa y le ha encantado. El soltero le ha ofrecido probar su risotto y ella le ha dicho que mejor no porque el arroz por la noche le hacía tapón. Le ha comenzado a hablar con mucha naturalidad de temas escatológicos “ los catalanes somos mucho de hablar de mierda y pedos sin tapujos… ”, y él le ha dado la razón “todo lo que te aguantas se te sube a la cabeza y te salen ideas de mierda”.

Lola le ha confesado que le había prometido a su madre que no iba a hablar ni de mierda ni de pedos, pero no lo ha conseguido. Isern le ha dicho que tenía una relación abierta desde 8 años y a Lola le ha encantado porque eso le habla de una persona con mucha madurez. El soltero le ha dicho que era algo que les hacía felices y ha sentido que “Lola me encaja como la última pieza del puzle que estaba buscando”.