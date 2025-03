El presentador ha sentido mucha curiosidad y ha querido que la soltera le diera todos los detalles. Se trata de un monitor de esquí que Mª José conoció por casualidad, que le dio una clase particular y al que no le quiso dar el número de teléfono mientras se tomaban un café. Sí le dio su cuenta de Instagram y durante estos cinco años, el misterioso hombre le ha estado comentando todas y cada una de sus publicaciones “con mucho respeto, pero siempre ha estado”.

Al ritmo tirolés , David ha entrado en ‘First Dates’ muy entusiasmado. El soltero nació en la Patagonia y allí conoció a Otto, un señor que no paraba de cantar el cantó tirolés mientras aprendía a esquiar. Carlos Sobera le ha entregado el sobre de Mª José y él rápidamente ha sabido de quién era la carta. Le ha contado al presentador que fue seguridad de esas pistas y que allí conoció a “ una catalana muy guapa ”.

“Tú cantas, yo bailo”, le ha dicho la soltera para contarle que ahora se dedicaba a los ritmos latinos. Él ya lo sabía de ver sus vídeos en redes sociales y de hecho, nos ha confesado que la veía mucha mujer para él. Ella ha recordado que él la invitó a una barbacoa y que la invitó con una condición “ me dijiste “si sientes el 1% de las maripositas que yo siento y el 1% de las hormiguitas que recorren mi cuerpo, yo me siento pagado ”.

A él le ha hecho ilusión que recordara ese momento y que al día siguiente ya comenzara a sentir ese 1%. A David le gusta mucho la soltera y no le importaría “ probar varias páginas del Kamasutra con Mª José ”. En el reservado, a los solteros le ha entrado la timidez y no se han dado el beso que ambos estaban deseando, pero Mº José ha sentido que se lo acabarían dando y ha terminado la cita cantando a lo Heidi .

David no ha dudado en invitarla a cenar “Me ha costado 5 años conquistar a la mujer” y ambos han tenido claro que era la primera de muchas citas juntas. Y como no podía ser de otra manera, el soltero ha terminado su paso por ‘First Dates’ cantando la sintonía de la mítica serie infantil de Heidi y Mª José le ha seguido. Los solteros han hecho más al ritmo tirolés.