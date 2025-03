Consigue una cita con el soltero de ‘First Dates’ que la enamoró por televisión

No todos los días alguien te pide una cita tan solo con verte por televisión y Juan ha regresado a ‘ First Dates ’, f eliz, agradecido y lleno de ilusión por conocer a la persona que quería tener una cita con él. Una sensación muy parecida a la que ha sentido Lucía al tener su primera cita en el restaurante del amor.

Patricia le ha contado que vivía en un chalé con su madre y su hijo, algo que no le ha gustado mucho a Juan porque es muy familiar, pero le gustaría que no tuviera dependencia de su madre. Entre sus gustos está viajar y bailar, pero no lo hace mucho porque no tiene una pareja para hacerlo. Otro detalle que a Juan tampoco le ha gustado “yo quiero a alguien salvaje”.