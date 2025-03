Jesús, un soltero sin abuela, encuentra en ‘First Dates’ a la chica taleguera que venía buscando: “Ni choni ni pija”

A Jesús no le gusta que jueguen con él porque se considera un tipo serio “si quieres un juguete, busca en Amazon, yo soy Jesús, Pepín para los amigos”. En ‘First Dates’ ha venido a buscar una muchacha que le entre por los ojos “si no es guapa de cara no puedo ir de la mano con ella”. Para él también es importante “que tenga buen culo”, que sea cariñosa, amable… Carlos Sobera ha querido saber si él era todas esas cosas y el soltero le ha dicho que sí y además “soy juguetón, me gusta gustar… me ven de lejos y se piensan que soy un golfo, pero yo no tengo la culpa de tener esta cara y este cuerpo”.

El soltero asegura que con 20 años era más que un golfo, pero que en este momento de su vida ha centrado la cabeza y para estar de flor en flor, prefiere estar solo.

Macarena, su cita en ‘First Dates’, es consciente de que es una chica que impone “huyen sin motivo ninguno”. Al verla, Jesús lo ha tenido claro “me vale, es guapa de cara y con rollo vistiendo”. A ella le ha gustado que fuera de Málaga porque le encanta la ciudad, pero no los malagueños “son unos creídos”. De hecho, Jesús se lo ha demostrado con su particular brindis al conocerla “pero bueno, voy a hacer una excepción”. Se han gustado, todo lo contrario que los solteros de la mesa de al lado.

A Macarena y a Jesús les encanta jugar: “Aunque sea mal, pero que hablen”

Disfrutando del primer plato, Macarena le ha contado que era camarera y estilista, que le gustaba más la fiesta de Sevilla que la de Málaga y que no soportaba a las parejas tóxicas. Jesús ha tenido claro que los andaluces son especiales y le ha dejado claro que él de tóxico no tenía nada de nada. A ella, los celos no le gustan porque es una persona a la que le encanta gustar “que me miren, hablen de mí…”. Lo mismo que le pase a él “como dice mi abuela, bien o mal, pero que hablen”.

Jesús le ha dicho que había pedido a una chica “guapa de cara, con buen cuerpo y que vista bien”, tres cosas que Macarena cumplía. Ella había pedido a un chico alto, con tatuajes y que se cuidara. Los dos cumplían los requisitos, pero Macarena ha tenido la sensación de que su cita era un chulo o por lo menos, tenía toda la cara de ella.

El soltero le ha contado que trabaja en la Junta de Andalucía recogiendo el aceite usado de los bares y se está preparando para policía local “vivo estupendamente”. Ella también está muy contenta con su trabajo y le ha dicho que los locales de su pueblo son los que más ganas de toda Andalucía. Jesús no conoce Mairena del Aljarafe, pero le ha dicho que no le importaría conocerlo y hablando de viajes, han hablado de los coches que tienen cada uno.

Jesús busca a una chica taleguera: “Ni pija ni choni, entre medias”

Los dos han tenido claro que pijos no era y él nos ha confesado que a él no le gustan las chicas ni pijas ni chonis “en Málaga decimos ‘talegueras’”, una mezcla entre choni y pija. Macarena le ha hablado de sus tatuajes y no ha podido contener la risa al saber cómo eran los de su cita “en la ingle tengo una Ave Fénix y su cola termina donde empieza la mía”. De hecho, no ha sabido si le han entrado ganas de verlo o de no verlo.

Jesús ha querido saber si le estaba gustando y ella le ha dicho que sí, que si no estaría mirando para otro lado y él se ha venido muy arriba “si me dices que no, que soy feo, te digo que tienes que ir al oculista”. Algo que a ella no le gustado porque siente que las personas tienen que ser humildes.

Jesús no se queda con la duda y pregunta a Cristina: “¿Qué son las zonas erógenas?”

Los solteros se han atrevido con el Rasca del Amor, pero se han frenado en la primera pregunta. Ninguno de los dos tenía claro qué eran sus partes erógenas y Jesús no ha querido quedarse con la duda. Ha aprovechado que Cristina, una de las gemelas pasaba por allí y se lo ha preguntado “¿Qué son las parte erógenas?”. El soltero no ha entendido por qué no preguntaba directamente un “¿Qué te excita? Y no esa palabra de los años 30 que parece que lo han hecho en Colombia o por ahí, los latinos”.

Macarena, al llegar al reservado: “Va a arder Troya”

Con las dudas resueltas, Jesús le ha dicho que cuando pruebe su lengua y su boca le va a dar igual dónde la toque “te va a gustar”. Laura Boado les ha acompañado al reservado y Macarena lo ha tenido claro “va a arder Troya”. Los solteros ha apagado las luces directamente y se han dejado llevar por la pasión. A Jesús le ha gustado mucho los labios gorditos de Macarena y su trasero “no tiene un culo perfecto, pero es bonito”.