Una soltera, muy sorprendida, no se calla al ver a su cita aparecer: ''¡Ay, qué bajito!''

Pese a que le ha parecido bajito, a Rita no le ha disgustado Rafael: ''Me ha llamado la atención por su porte, tiene mucha dulzura en su rostro'', y a él le ha gustado Rita mucho: ''Físicamente entra en mi gusto, en cómo me gusta a mi una mujer. Me atrae que sea cubana porque siempre he visto a estas personas como muy cariñosas, muy dulces y me gustan las mujeres así'', además, ambos han compartido su pasión por el baile.