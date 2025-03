La inesperada 'red flag' que una soltera de 'First Dates' no ha pasado por alto en su cita: "Mi ex es así"

Trini y Álvaro llegan a 'First Dates' en busca del amor

A Trini no le gusta nada que Álvaro sea Tauro

Álvaro llega desde Cantabria, tiene 48 años, está divorciado y tiene un hijo. Nuestro soltero llega 'First Dates' en busca del amor, aunque asegura que para ser feliz se necesita muy poco y se considera afortunado porque piensa que ''ese poco'' lo tiene.

A nuestro soltero le encanta escaparse a la montaña y no concibe su vida sin tener un día a la semana sin esas escapadas. Álvaro busca a alguien con quien compartir un estilo de vida ''muy marcado'' y que sea muy, pero que muy activo.

Cenará con Trini, una mujer de 51 años que llega desde Asturias y que se considera ''la mujer más feliz'' porque vive en una aldea. Nada más ver a Álvaro, a Trini le ha gustado su sonrisa, pero asegura que no le ha impresionado ¿cambiará de idea?

Ya sentados en la mesa, Trini y Álvaro han compartido su pasión por la montaña y ambos han quedado en hacer juntos alguna que otra travesía. Los dos se han gustado bastante y a Álvaro, su cita le ha parecido ''muy simpática y muy abierta''.

Nuestro soltero le ha confesado a su cita que ha estado con la misma mujer durante 24 años, y ella le ha explicado que lo máximo que ha estado con un hombre han sido seis años: ''Idealizo mucho el amor, cuando empieza a perder intensidad, pierdo el interés'', además le cuenta que tampoco ve el tema de la convivencia: ''No quiero, quiero mi sitio, mi espacio, mi sofá y mi cama''.

Álvaro ha estado de acuerdo con su cita: ''Se lleva mucho, no quiere decir que sea solo quedar para un ratito, para pasar unos días o un finde semana y luego cada uno en su casa, no me disgusta''. Los dos han comentado lo a gusto que se encuentran en la cita y la buena energía que se han transmitido, y se nota que hay mucha química entre ellos.

Trini le ha preguntado a su cita por su horóscopo y la respuesta de él no le ha gustado nada: ''Soy tauro'', y ella ha confesado algo: ''No me gustan los tauro, porque mi ex es tauro. Muy cabezón, muy terco, muy mandones y muy todo'', y aunque Álvaro no cree mucho en el horóscopo le ha explicado cómo es a su cita: ''Soy muy llorón'', algo que ella ha apoyado: ''A las mujeres nos gustan los hombres sensibles''.

Nuestro soltero se ha lanzado y no ha parado de elogiar a su cita: ''Me encanta tu forma de ser, físicamente también, no lo voy a negar'', y ha la ha advertido: ''Soy muy activo en todos los aspectos'', algo que ha provocado la risa de Trini y ha pedido un brindis.

La decisión final

Después de una cita muy amena en la que Rita y Álvaro han disfrutado mucho, nuestro soltero ha aceptado una segunda cita con ella: ''He estado tan a gusto, han quedado cosas que me gustaría investigar más''.