Dos solteros protagonizan la cita más corta de la historia de 'First Dates': ''Podría ser más educado’’

José Miguel y Miguel acuden a 'First Dates' en busca del amor

Uno de los solteros ha decidido abandonar el restaurante en mitad de la cita

José Miguel tiene 45 años y llega a 'First Dates' con muchas ganas de encontrar el amor. Es animador de hoteles en Benidorm y asegura que le encanta su trabajo. Nuestro soltero ha estado casado 18 años, tiene una hija y asegura que estaba muy enamorado de su mujer hasta que se dio cuenta de que le gustaban los chicos. Asegura que le gustan los hombres ''maduritos, pero no viejos''.

Cenará con Miguel, de 64 años, que también estuvo casado con una mujer, pero asegura que se casó ''sin amor'' porque quería tener una familia: ''n aquel momento solo veía que la familia era con una mujer y por el qué dirán''. Nada más verle su cita ha querido salir corriendo: ''Ha sido como si entrase un miura. No me ha gustado su físico, su mirada, no me ha gustado nada''.

Nada más ver su cara, Miguel se lo ha dicho: ''Me gustas, no sé si te gusto'', y su cita solo ha atinado a decir: ''No voy a decir nada''. Ya en la cena, Miguel se ha mostrado algo incómodo porque ha visto que a su cita no le ha gustado, y aunque han hablado un poquito, José Miguel ha seguido en sus trece: ''No me veo con él para nada. Parecía mi tío del pueblo''.

José Miguel, nervioso, no ha aguantado más y se lo ha tenido que soltar: ''Mira, te voy a decir una cosa, es que no eres lo que estoy buscando. Me quiero ir. No digo que no seas majo, pero no es lo que yo estoy buscando, lo siento mucho''.

Nuestro soltero se ha quedado atónito ante la actitud de su cita y ha intentado buscar una explicación, pero no ha llegado a saber por qué le ha dejado tirado : ''No sé si no le he gustado porque tengo un poco de tripita. No le he gustado, el por qué no lo sé, no me lo ha explicado''.

José Miguel se ha levantado de la mesa dejando plantado a Miguel, y ya solo, ha dado una explicación: ''Es que solo hay una vida y hay que vivirla'', por su parte, su cita se ha molestado bastante: ''No ha tenido la educación de esperar ahí, de hablar, de estar un rato aunque sea, que pase la cena y luego irse. Ha cogido y se ha largado''.

Tras lo ocurrido, Carlos Sobera se ha sentado con José Miguel y le ha preguntado el por qué de su decisión: ''A ver, el chico, yo no digo que no sea majo, pero no es lo que yo buscaba. Me he ido porque no veía la necesidad de estar ahí cuando no voy a estar a gusto. Creo que se ha quedado cortado, no se lo esperaba''. Y el presentador se ha pronunciado: ''Qué le vamos a hacer, la vida es esto''.