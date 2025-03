Eli se define como una punk / pin up , le gusta el pelo blanco, los labios rojos, pero utiliza también muchos pinchos y cueros en sus outfits. Le ha dicho a Carlos Sobera que su pronombre es ella y que se define como una persona no binaria “más allá de sentirse mujer o hombre”, pero siempre se ha sentido muy femenina. Tanto cómo Macarena , la soltera a la que le encanta que la miren.

Ezra, su cita, está convencido de que le sienta súper todo lo que se pone “soy un maniquí, cariño. Tengo una cara, un cuerpo, se posar, desfilar… la gente se me rifa”. Al ver a Eli, ha flipado con su look y ha tenido claro que le iba a pedir la botas un día. A Eli también le ha gustado mucho el lookazo de Ezra “me recuerda mucho a la Reina Blanca de Narnia, me gusta la gente original”.