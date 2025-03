Sara es una persona muy sensitiva “se me ponen los pelos de punta solo con dar la mano a alguien”. Se dedica al mundo de Tarot, pero todavía no se ha atrevido con las limpiezas espirituales “mi abuela tiene dones espirituales y creo que lo he heredado de ella, es mi bruja favorita”. Es bisexual, pero solo ha estado con chicos y tiene ganas de conocer a una chica “me gustaría que fuera risueña, menudita, alegre…”.