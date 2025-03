Cuando era pequeña, Blanca no era capaz de pedir ni la hora, pero la vida le ha ido espabilando. Carlos Sobera ha alucinado al saber que tenía 79 años porque tenía un cutis perfecto. Ella no sabe cómo sería su madre porque murió con 50 años, pero sí que sus hijos tienen más de 50 y parecen chavales “mi hija parece una niña” . Le ha contado al presentador de ‘First Dates’ que se quedó viuda hace cuatro años y que desde entonces no había tenido ni una conversación con el sexo opuesto. Le gustaría encontrar a un hombre que la saque a bailar “ como a los perritos ”. ¿Habrá tenido tanta suerte con su cita cómo Maribel?

Respecto a lo que esperan de una relación, Fernando le ha explicado que él buscaba a una persona para viajar, bailar y compartir experiencias, pero que cada uno en su casa. A Blanca le ha parecido estupendo porque no se ve metiendo a nadie en su casa “l o tengo todo muy ordenadito y vivo muy bien ”. Fernando le ha contado que él vivía con su ex porque tenían un hijo en común que todavía vivía con ellos.

En el reservado, ha sonado un bolero y Fernando le ha demostrado que no se le daba nada mal el baile. Blanca no está acostumbrada a tantas florituras y ni vueltas, pero le ha gustado mucho, pero le ha gustado mucho. El soltero ha dicho que no le importaría repetir y ella ha querido saber si solo era un “¿no me importaría?” y él ha sido más claro “me encantaría tener otra cita contigo”.