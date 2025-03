Entre Jesús y Elsa ha habido solamente una conexión durante su cita de ' First Dates ': la pasión por el mus . El primero es un empresario jubilado de 79 años que viene de Madrid dispuesto a enamorarse. La otra, una viuda de 3 hijos que tiene como hobbie los viajes.

Una de las cosas que más definen a Elsa es la naturalidad, algo que ha dejado ver durante su cena con Jesús. Eso sí, de forma educada porque reconoce que nunca le faltaría el respeto a nadie pese a decir lo que piensa. Su cita ha entrado al restaurante con un sombrero que le ha dejado sin palabras y ha hecho que no empiecen a conocerse como deseaban. "Cuando lo he visto entrar con el sombrero me ha parecido una falta de educación tremenda", comenta en privado.