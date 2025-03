Samuel tiene 36 años y viene de La Coruña a ' First Dates ' a encontrar el amor de su vida. Busca a una mujer con la que pueda compartir todo tipo de momentos, aunque su cita no quería lo mismo. El joven trabaja como camionero y se declara 'el rey de la carretera': sus hobbies están todos vinculados con el mundo del motor.

Como decimos, Patricia no ha sentido el mismo flechazo cuando ha visto a Samuel en la entrada del restaurante. "No me gusta su pelo, su cara... no me atrae nada de él. Me esperaba otro prototipo, más pijo", comenta en privado.