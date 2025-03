Así ha reaccionado Diego al ver a Eli bailar a ritmo de Beyoncé en el salón de ‘First Dates’

Ascensión se identifica mucho con la actuación de Eli y pide respeto: “Mi nieto es transexual”

Dos solteros hacen match cantando la canción de Heidi en ‘First Dates’: “Me encanta su alegría”

Diego tiene 80 años, pero a él le ha dicho el médico que está como un hombre de 60 o 65 “dice que estoy fenómeno”. Nunca ha bebido ni fumado y en ‘First Dates’ se ha tomado una cervecita. Ha sido camionero toda la vida “comencé haciendo transportes con un burro”. Le encanta conducir y ha sorprendido a Sobera contándole que tiene un Mustang de 487 caballos “voy al fin del mundo, no me canso de conducir”. Ha llegado a 'First Dates' en busca del amor, igual que Eli, la joven que le ha hecho alucinar con su actuación.

Las mujeres son su otra gran pasión y le gustaría que su cita fuera una mujer cariñosa, que sepa bailar, que no sea mayor que él y que se pueda mover bien “si no se mueve bien, yo no la saco a bailar”.

Diego presume de los caballos de su Mustang ante Carlos Sobera

Ascensión, su cita, es una mujer muy activa “en el sexo y en todo”. Al ver a Diego, se ha fijado en su sombrero “me gustan, pero le he visto muy mayor”. De hecho, el soltero le ha llamado de usted y ella ha tenido claro que eso solo lo hace la gente mayor. Él se ha disculpado y le ha dicho que no tenia carrera, pero que sí se la había dado a sus hijos “he trabajado como un esclavo para ellos”.

Mientras esperaban la cena, Diego le ha dicho que vivía justo al lado del restaurante, pero que nació en Jaén. Ascensión ha querido saber cuáles eran sus hobbies y el soltero le ha dicho que le encantaba andar y que “el baile es una cosa que me da vida”. A ella también le encanta el baile “cuatro horas estuve el otro día”.

A Diego no le gustan los viajes del Imserso: “Eso de viajar con viejos…”

La soltera ha querido saber cuántos años tenía su cita y él le ha dicho que 80, pero que estaba hecho un chaval, algo que ella ha sentido que no tenía sentido “se cree que es un chaval y no”. A Ascensión le gusta mucho viajar con el Imserso, pero Diego le ha dicho que a él eso de viajar con viejos no le gustaba nada y que prefería ir a Benidorm en su coche, algo que ella ha visto como un peligro “por mucho que haya sido camionero, una persona de 80 años al volante, es un peligro”.

En mitad de la cena, los solteros han disfrutado de la actuación de Eli, una soltera de la mesa de al lado. A Diego le ha encantado el baile y por si Ascensión no se había dado cuenta le ha soltado un “es un tra...”. Ella le ha dicho que había que respetar a todo el mundo, algo que él ha tenido muy claro “sí, sí, yo lo respeto”. Ascensión tiene un nieto transexual y está muy sensibilizada con el tema.

Diego no entiende que le den calabazas por su edad: “Muchos de 60 no me siguen”

En el reservado, los solteros han bailado y aunque Diego lo ha intentado, Ascensión ha sentido que “el hombre no sabe bailar”. Diego le ha dicho que estaba muy cómodo con ella, pero la soltera ha sido sincera y le ha dicho que ella buscaba a un hombre más joven. Diego le ha dicho que él está muy bien y que aguantaba más que muchos de 70, pero no la ha convencido.