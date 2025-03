Una soltera alucina con el talento sexual del butanero de ‘First Dates’: “Me lo quedo”

A Richard le dicen mucho que tiene cara de bueno y no sabe por qué, pero no es un tipo malo. Tiene dos motos y asegura que su mundo “son las motos y el rock ”. Es butanero y está acostumbrado a los chistes, de hecho ha bromeado con Carlos Sobera y le ha dicho que le solían recibir las mujeres “ soy el hombre más esperado del mundo ”. En ‘First Dates’ está buscando una relación estable y al ser posible, con una mujer más bajita que él y a la que le gusta viajar “y si en moto, genial”. Algo muy parecido a lo que buscaba Jesús .

Maribel , su cita, nos ha confesado que su cita para satisfacerla sexualmente “ tiene que estar muy bien dotado ”. La soltera no pide más de 20 centímetros, pero sí “unos 18 0 19”. Tiene amigos moteros y al ver a Richard ha flipado. Le ha gustado mucho su corpulencia “me gusta que me achuchen por detrás”. Al soltero le gustan las chicas más pequeñas, pero le ha parecido que Maribel tenía una delantera estupenda .

A Richard no le ha importado porque él también se estaba arreglando la dentadura “la semana que viene me voy a Turquía a ponerme los dientes”. Ella ha querido saber cómo había terminado en ‘First Dates’ y Richard le ha contado que le dio el punto una noche viendo el programa. A ella le pasó algo parecido “ le dije a mi hija que yo buscaba a un hombre con la nariz, las manos y los pies grandes ”. Y es que tiene claro que si tiene eso grande “lo tiene todo grande”.

Jugando la Rasca del Amor, Maribel le ha dicho que para ella era muy importante el sexo porque era muy activa. Ante la respuesta de que, si el tamaño importa, Maribel le ha dicho que sí y él le ha dicho que no se le había quejado nunca. Ella no se ha atrevido a decirle cuál es su talento sexual, pero él se lo ha soltado de golpe “me dicen que como el co** como Dios, tengo muy buenas reseñas en Google”. Maribel lo ha tenido claro “Es mi hombre, me lo quedo”.