Milena es de olores y sensaciones, y no le ha gustado ninguna de las dos cosas de Jota, su cita en ‘First Dates’

Milena se contiene en el reservado: “Si me pongo a perrear, le da un infarto”

José fue Míster Belleza Extremadura y estuvo dos añitos trabajando de modelo. Ha jugado al fútbol y todo el mundo le llama Jota. La moda le gustó mucho, pero él vive solo y necesitaba trabajar de algo que le diera más dinero. Los fines de semana es camarero y entre semana hace batallas en TikTok “no me hace falta ni bailar ni cantar, con poner la cara me vale, es lo que le gusta a la gente”. No sabemos si tiene más o menos seguidores que Egea, la chica del match del millón de seguidores.

En el amor, le ha contado a Carlos Sobera que ha estado mucho tiempo trabajando en el mundo de la noche y que eso le había perjudicado. Al soltero le gusta gustar y no lo puede ocultar.

Jota alucina con el físico de su cita: “Está tremenda”

A Milena, su cita en ‘First Dates’, también le gusta gustar y asegura que sus amigas le animan cuando se pone a bailar. Al verla, Jota ha tenido claro que era un pivonazo. Ha querido saber de dónde era su cita y a qué se dedicaba, y no le ha importado que ella fuera de Cádiz y él de Mérida. Sin embargo, ella es mucho de sensaciones y olores, y no le ha gustado ninguna de las dos que ha sentido al ver a José.

Jota ha querido saber qué le había parecido a Milena a primera vista y ella le ha dicho que prefería no contestar hasta que no le conociera un poquito más. Ella ha tenido la sensación de que para una cita lo mínimo que tenía que haber hecho su cita era “asearse y olor bien”. Le ha explicado que a ella el físico no le importaba porque había estado con un culturista y con un chico “canijillo”.

A Milena no le gusta que su cita sea tiktoker y duda de su título de míster

El soltero le ha contado que había sido míster y modelo, pero ella ha sentido que tenia otro tipo de míster en la cabeza. Jota le ha cantado que había estudiado dos módulos, pero que por circunstancias de la vida había tenido que ponerse a trabajar de camarero. A Milena tampoco le ha convencido de que su cita fuera tiktoker porque “todo lo que sube baja y en un día no tienes trabajo”.

Jota ha querido saber si Milena estaba nerviosa y ella le ha dicho que estaba muy tranquila. La soltera ha querido saber cómo era el soltero y él le ha dicho que era tranquilo en todos los sentidos menos en la cama. Ella le ha dicho que en la cama era “una fiera” y su cita le ha respondido con un “menos lobos Caperucita”. La soltera no se veía con Jota en la cama y quería ver cómo reaccionaba.

En el reservado, Milena se ha puesto a bailar al ritmo de la música y le ha dicho que en la discoteca le hacían un corro cuando se ponía a bailar. El soltero quería verlo, pero ella se ha contenido “si me pongo a perrear como en la discoteca, a Jota le da un infarto”. Les ha tocado darse besos, pero ella ha apostado por un beso dulce en la frente y a José no le ha importado porque no había sentido la conexión que esperaba y “mira que está buena, pero no”.