El amor a primera vista existe. Hay ocasiones en las que en 'First Dates' hemos visto química entre dos personas que acaban de conocerse. Es el caso por ejemplo de un soltero de 88 años que no pudo evitar su agrado al ver a Mari Carmen, de 76 años. Ambos dieron un 'sí' a una segunda cita . Sin embargo, en Toni, un jefe de cocina de 39 años, y José Antonio, un camarero de 44 años, ha existido algo más que una simple buena conexión.

" Quien no arriesga, no mama ", decía entre risas. Luego, se han trasladado a su mesa y Toni ha sido quién le ha ofrecido al otro tomar asiento .

Por su parte, Toni también ha hecho una buena valoración después de vivir un momento íntimo en una de las salitas de 'First Dates'. "Me has encantado, la verdad que si. Me ha gustado mucho la cita, me ha superado las expectativas", decía.