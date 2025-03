Ahmed, de 30 años, viene a 'First Dates' dispuesto a encontrar el amor de su vida

Durante su cena, ha demostrado a su cita que tiene un buen físico con un curioso baile

La cita entre Ahmed, un técnico de seguridad y modelo de 30 años y Stéphanie, también modelo de 29 años, no ha ido como ambos deseaban. Desde el minuto uno no ha habido química entre los dos, pero un curioso baile que ha hecho el soltero ha hecho que la otra tuviese todavía más clara su decisión final.

Stéphanie viene de Brasil -aunque vive en Valencia- dispuesta a encontrar el amor. Reconoce que en el amor no le ha ido todo como esperaba. "Mis relaciones nunca fueron buenas", le comentaba a Carlos Sobera. Cuando ha visto entrar a Ahmed, la soltera no ha sentido especial atracción. Él tampoco. "Las morenas no me gustan", comentaba.

En plena cena en el restaurante de 'First Dates', Ahmed ha mostrado su lado más ligón y ha bromeado en varias ocasiones diciéndole que si fuese su novia debería vivir con sus padres. Stéphanie, sin entender el humor de su cita creía que todo lo que decía era cierto. Pero en vez de disgustarse, se tomaba también con ironía sus comentarios.

En la conversación han empezado a hablar de alimentación y deporte. La soltera aseguraba que no es muy adicta al gimnasio, ya que reconoce que le causa "estrés". El otro, mientras, aseguraba que sí le gusta estar en forma. "La veo muy delgada", nos decía entre cámaras. Su primera impresión se distancia bastante de otras como la de José Antonio con Toni, a quien besó al minuto de conocerlo.

Así ha intentado conquistar a su cita

Así que de un momento a otro, Ahmed ha intentado vacilar nuevamente a su cita. Ha sorprendido con una curiosa fórmula con la que quería llamarle la atención, y lo ha conseguido porque le ha generado mucha diversión. El soltero ha bromeado moviendo sus pectorales en 'First Dates'. "¿Cuál quieres que mueva, este o este?", decía mientras señalaba cada uno.

Stéphanie no ha podido aguantar el ataque de risa cuando Ahmed ha hecho su peculiar baile. "Has visto, si no fuese al gym no tendría pecho", añadía.

La soltera ha recibido con humor el show de su cita, aunque asegura que no le atrae nada un hombre así. "Está construyendo su cuerpo para después construir su mente", cuenta. Pero, ¿Qué ha ocurrido durante su decisión final?

En varias ocasiones este momento consigue ser una bonita demostración de amor y cariño a primera vista. Es precisamente lo que le ocurrió a Antonio, un hombre de 88 años que a su tercera cita en 'First Dates' ha conseguido encontrar a la persona con la que quiere compartir su vida. En cambio, entre Ahmed y Stéphanie ha faltado química durante su cena y eso se ha notado en la decisión final.