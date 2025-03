Anthony tiene 24 años, llega desde Granada y es un artista desempleado que busca el amor en el maravilloso restaurante de ‘First Dates’. Su mayor faceta es el ‘performance’ y reconoce que esto le surgió en cuarentena, cuando no sabía que era lo que le gustaba, por ello, a partir desde este momento se viste en ocasiones de mujer o de hombre.

En el amor confiesa que le va mal porque hay chicos a los que su personalidad no le gusta o no comparten su mayor faceta. Busca a alguien que tenga piercings, tatuajes y un buen hombre que acepte su gusto por vestir de mujer. Álex es su cita de esta noche, tiene 26 años y llega desde Gandía para ver si encuentra en el mejor restaurante del amor a su pareja ideal. Desde el primer saludo han compartido unas miradas cómplices que han provocado unas pícaras sonrisas entre ambos y tanto uno como otro han asegurado estar nerviosos.

Anthony ha confesado a su cita que es un chico performance y que en las fiestas, se le puede ver con " tacones de 40 centímetros, arneses y lencerías de estilo suspensor ". Álex, sorprendido por esta faceta tan peculiar, aseguraba con una sonrisa que le gustaría ir un día con él para ver como se desarrolla su faceta en las fiestas. Además, añade: "Yo a mi madre siempre le pido que en mi ropa, me recorte telas de ella".

Por otro lado, la cita de Anthony y Álex continua hablando sobre cómo les ha ido en el amor y tanto uno como otro aseguran que no les ha ido muy bien y prosiguen a hablar sobre algo que tanto uno como otro comparten, su gran afición por los tatuajes. Álex ha aprovechado el momento para sacar el tema sexual y ha preguntado a Anthony su momento más salvaje: "He mantenido relaciones en un crucero y en un balcón", en cambio el otro soltero confesaba que solo lo ha hecho dos veces en una cama y que "en público a mi me pone, la verdad".