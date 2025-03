José Luis es un señor de 65 años que se define a sí mismo como un “alegre jubilado”. Dedicado al sector de Recursos Humanos, el soltero parece haber trasladado su capacidad para tratar con gente a su vida personal, pues confiesa que le gusta hablar con la gente incluso cuando viaja solo. Pero esta es tan solo una de sus cualidades, ya que en su tiempo libre se ha dedicado al mundo del arte. Pintor durante cinco años, José Luis abandonó los lienzos tras una crisis de inspiración para dedicarse a la escritura: “Ayer me levanté a las cuatro de la mañana y me puse a escribir”. Apasionado de la cultura, llega a ‘First Dates’ en busca de una mujer con un nivel de cultural parejo al suyo cuya curiosidad histórica le lleve a descubrir lugares como Cartago o Roma y no Disney.