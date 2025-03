El soltero le ha confesado a su cita que tiene una hija 3 años menor que él

Así ha reaccionado el madrileño de 51 años cuando la otra le ha compartido que ha hecho tríos

Una soltera le confiesa a su cita de 'First Dates' su obsesión por el 'breakbeat' y le deja sin palabras: "No pareces andaluz"

Pedro, de 51 años, ha llegado a 'First Dates' teniendo muy claro el prototipo de chica de la que le gustaría enamorarse. Quiere a una mujer que se cuide y que sea "dominante". "Me gusta que sea la típica de 'no me toques los c*j*nes'", dice entre risas.

Cuando ha llegado Bárbara, una dependienta argentina de 31 años que vive en Madrid, Pedro ha tenido claro que no le gustaba nada su físico. "Lo primero que he pensado es que no hace nada de ejercicio", decía. Ella tampoco ha tenido muy buena impresión en un primer momento. "No me pareció hermoso pero con la forma de ser a lo mejor va a mejor", decía.

El incómodo momento

Durante su cena, ambos han charlado sobre salud, gastronomía y bienestar. Bárbara reconoce que no le sorprenden estos temas de conversación con un chico cuando va a conocerlo, ya que tiene experiencias parecidas. Sin embargo, se ha vivido un momento incómodo cuando Pedro le ha contado que tiene una hija nada más y menos 3 años menos que ella.

"¿Tenías riesgo de que pasara?", le cuestionaba ella. El soltero no tuvo precaución y reconoce que no fue él quien tomara la decisión de ser padre, algo que no le ha sentado nada bien a Bárbara cuando lo ha escuchado. "No me ha gustado esa parte de culpar a la mujer", asegura.

Pero, la conversación ha ido adquiriendo otro tono y se ha desviado a temas sexuales. Pedro reconoce ser un tipo "higiénico", sano y muy organizado.

La indiscreta pregunta del soltero

En cambio, Bárbara es mucho más tranquila y menos planificada que él para vivir. Digamos que tiene como forma de ser el 'carpe diem' y nada le perturba de su futuro. "¿Has hecho alguna vez un trío?", le ha preguntado el soltero a su cita de un momento a otro. La joven le ha respondido afirmativamente y Pedro ha reconocido que no le gustaría por "temas higiénicos".

Entonces es cuando Bárbara ha decidido darle más energía a la cena y hablar de las orgías, asegurando que algún día le gustaría probar una. "Vas a peor conmigo", le decía receloso su cita. Así las cosas, la impresión de la argentina sobre Pedro ha sido negativa. "Es el primer hombre que veo que le hablas de sexo y parece que le hablas de pizzas", asegura.

Cuando ha llegado el momento de la decisión final, ambos lo han tenido muy claro y han decidido no seguirse conociendo. A modo de amistad sí creen que podrían tener una buena relación, pero en cuanto a pareja consideran que no existe ningún 'feeling' que les dé impulso. "Es como mezclar todos los panes a la vez", comentaba Pedro.

