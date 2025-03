El ' breakbeat ', un género musical que mezcla pop inglés y español sobre base de electrónica, ha llegado a las citas de ' First Dates '. Carolina , una granadina de 20 años, estaba conversando con José , otro soltero de 22 años que también buscaba pareja. Mientras charlaban sobre sus romances y declaraban ambos que en el amor no les ha ido bien , la cena ha ido tomando otro camino hasta llegar a hablar de ese estilo de música.

Carolina le confiesa a José que es fiestera y que antes de ir con sus amigas a hacer un plan más casero como ver una película prefiere bailar tecno. " A mí me gusta pero no salgo mucho ", le decía mientras el otro. Sin embargo, ha habido cierta disconformidad cuando han empezado a hablar de los sitios de fiesta que suelen frecuentar.

La veinteañera ha reaccionado con cierto recelo cuando su cita le ha contado que siempre sale a discotecas donde ponen reggaetón. " A mí me el tecno oscuro, el 'breakbeat' ", le contestaba ella. Tras ver la cara de sorpresa que tenía José, Carolina se ha visto obligada a preguntarle si sabía lo que era este tipo de música , a lo que él ha reconocido que nunca había oído hablar del estilo.

"Me gusta que le gusten los mismos gustos musicales que a mí ", nos reconoce en privado la soltera. Según ella, es bastante complicado que José no supiera lo que era el citado género musical siendo también andaluz -al igual que Carolina es de Granada, en concreto de la localidad de Huéneja -.

La soltera le explicaba que sus fiestas suelen durar muchas horas . Le decía que incluso en una ocasión empezó sobre las 4 de la tarde a compartir con amigos y no volvió a su casa hasta las 7 de la mañana del día siguiente. El otro, mientras, no daba crédito con lo que le contaba. "Creo que somos totalmente diferentes los dos, la veo con mucha energía ", aseguraba.

José le reconoce además que el tecno le provoca "dolor de cabeza". "No lo soporto", señalaba. Debido a su escasa interacción durante la cita de 'First Dates', José y Carolina no han seguido conociéndose. De hecho, en el momento de la decisión final se ha producido entre ambos un incómodo silencio antes de que lo anunciasen.