José quería remarcarle a Pilar qué es lo que él necesita en una pareja. Quiere una persona cariñosa, que le apetezca salir, compartir momentos, comer por Galicia. Además, apunta " quiero que sea sincera y fiel " porque para él, la fidelidad es algo fundamental para poder conformar una relación porque anteriormente, dentro de otras relaciones le han sido infiel. Por la parte de Pilar, después de escuchar esto, no ha dudado en decirle a José que su forma de ver las relaciones es "maravillosa" porque en eso congenian a la perfección.

José no ha dudado en introducir el tema de las relaciones sexuales porque lo considera importante dentro de una relación amorosa: “Si deseas a una persona, hay que acariciar a tu mujer y crear el calor del cuerpo, es fundamental”. Para Pilar, el sexo sin amor es inconcebible: “ Cuando se ama, compartes todo ”

Dentro de la dinámica del programa se reparten unas cartas sobre la mesa donde aparecen temas para poder hablar con tu cita. En el caso de José y Pilar, la primera carta que levantan es sobre las fantasías sexuales. Después de este momento, José le ha pedido a Pilar que defina lo que es una fantasía de este tipo: “Hay gente que tiene la fantasía de hacer un trio, de hacer el amor en un sitio público, que mi pareja me venga vestida de enfermera y haga un striptease". Tras esto, José le ha respondido entre risas diciendo que “me gustaría que tú me hicieras una striptease”.