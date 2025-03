Parece que los nervios afloran entre la pareja y eso les impide proseguir un poco las conversaciones. Durante su cena, han hablado de sus hobbies, donde Beatriz reconoce que tiene una gran afición con las plataformas de youtube y de tik tok por trabajar como creadora de contenido. En cambio, los hobbies de Carlos no acaban de coincidir con Beatriz porque él no tiene redes sociales y le gusta salir en moto o jugar con el ordenador.

Por otro lado, y pese a haber conseguido continuar su conversación, una vez más vuelven a discrepar cuando hablan de sus gustos por las películas y los libros. Beatriz elige los libros que hablan de la defensa personal, pero para Carlos sin embargo, los libros de autoayuda "no los trago, me parecen de secta" .

Cuando ha llegado el momento de la decisión final, ambos parecían dudar sobre la que iba a ser su respuesta pero, finalmente tanto uno como el otro pese a haber confirmado que a modo de amistad sí que creen que podrán tener una buena relación de amistad pero como pareja no ha habido un match: "Me lo he pasado bien, pero he estado un poco cortado. Ha habido demasiados silencios", explicaba Carlos. Por último, Beatriz confirmaba no haber sentido "ningún feeling ni atracción física".