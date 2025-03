Michele tiene 35 años y llega a 'First Dates' con la intención de buscar una relación estable y normal

Michele entra por las puertas del restaurante del amor buscando el “sexo desde el cariño”

El choque entre dos solteros de 'First Dates' al poner sobre la mesa una orgía: "Vas a peor conmigo"

Marina tiene 35 años, es comercial y llega desde Valencia hasta el restaurante de ‘First Dates’ en busca de una relación sana y normal. Sus aficiones son la escalada, el barranquismo e ir al gimnasio. Durante el día no tiene tiempo para encontrar el amor, por ello espera que el restaurante de Carlos Sobera sea su gran cupido.

La mujer asegura que actualmente encontrar a alguien en el mundo de la noche está realmente complicado y que conocer a alguien a través de las redes sociales no lo comparte: “La gente en redes busca relaciones de cortos periodos de tiempo y eso no es lo que busco”. Marina le confiesa a Carlos Sobera que busca una pareja seria con la que compartir momentos.

Michele, es un italiano de 41 años, y es jefe de cocina. El soltero entra por las puertas del restaurante del amor buscando el “sexo desde el cariño”, la conexión entre ambos ha vibrado desde la primera mirada. Y tras unos minutos de entablar conversaciones contándose de donde son y su lugar de residencia, Carlos Sobera les ha llevado hasta su mesa para que puedan continuar con su cita.

Michele, sobre tener hijos con Marina: "Cuando quieras empezamos a tenerlos"

En ella, Marina ha confesado en varias ocasiones que lo que ella busca es una relación estable, que no se casaría, pero que sí tendría hijos. En cambio, Michele, se lo tomaba en un tono más humorístico y añadía unos comentarios que a Marina le han desconcertado y que lejos de conquistarla, le han desagradado: "Cuando quieras empezamos a tenerlos", comenzaba el soltero. Y más tarde comentaba: "Estoy preparado para más, yo por mí esta noche tenemos otra cita".

Al ver las reacciones de Marina, Michele ha intentado darle una vuelta a sus palabras y ha expresado que está preparado para algo definitivo, "la vida me ha devorado ya y ahora estoy asentando la cabeza", y reitera en numerosas ocasiones que está en programa con la intención de encontrar a la persona ideal, "llevo tiempo buscando a la persona adecuada", explica el soltero.

Tras esto, Marina desconfiada por las palabras de su cita, le pregunta por sus relaciones más largas, a lo que Michele le asegura haber tenido seis relaciones de tres años: "No paso de los tres años, Me gusta vivir a tope de sentimiento". De nuevo, la soltera no sentía ningún tipo de conexión y comenta a programa que para ella "llevar tres años no es una relación seria".

El juego de cartas de 'First Dates' llega a la mesa de Marina y Michele

Marina y Michele siguen compartiendo una bonita velada donde las risas son las protagonistas, especialmente cuando ha llegado el juego de las preguntas en el que han tenido que responder a ¿Cuántas veces has llegado a tener sexo en una noche?, a lo que Michele muy directo confesaba que ocho. Una respuesta que ha dejado perpleja a su cita.

Marina parece no confiar mucho en las palabras de su cita con el italiano y le recrimina que con cuántas chicas ha podido acostarse en una noche y lo hace a través de una tajante pregunta: “¿Con cuántas? ¿No eres tan sincero?".

El soltero le explicaba que ha ido a sitios de intercambio de pareja con amigas y que ahí hacía lo que le surgía. Además, Michele aseguraba: "Me he podido ir con 15 tías en una noche. Al ver la cara de espanto de su cita, no ha dudado en recular y explicar que por eso está "tan saciado" y añade: "Necesito a alguien como tú, no todo me vale".

Michele seguía insistiendo en sus intenciones y explica que se ha vuelto "más exigente" y que quiere "centrar la cabeza". Sin embargo, cuando el soltero trataba de arreglar la conversación, de nuevo un comentario echaba a la soltera para atrás: "Quiero casarme contigo...o si tienes alguna amiguita para mí..." La reacción de Marina era de no dar crédito a lo que estaba viviendo y aseguraba al programa que "este chico merece un next".

La decisión final de Michele y Marina: "Tiene un puntito de diabla"

Llega el momento de la decisión final de los solteros, y Michele está convencido de que la cita está bien encaminada, pero lo que no sabe es que Marina no piensa como él: "No ha parado de decirme lo perfecta que soy y yo lo que necesito es algo más profundo, le veo superficial".

Además, la soltera le ha rechazado de manera tajante: "Ha habido comenatarios que no me han gustado, no es el tipo de persona que yo estoy buscando. Por la parte del soltero, él sigue en la misma línea que en el resto de la cita: "Yo estoy encantado de la vida, me derrito, eres perfecta y me gustas mucho. Yo tendría una segunda cita porque me parece una tía genial, fina, sensible y tiene un puntito de diabla".

Un soltero confiesa a su cita su peculiar afición por el performance: "Me pongo tacones de 40 centímetros"