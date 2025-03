La historia personal de Isabel , una soltera de 'First Dates', ha dejado sin palabras a Carlos Sobera . La vida de la mujer sufrió un giro radical cuando su marido murió de un infarto de un momento para otro. Todo esto ocurrió hace 6 años , y desde entonces Isabel no ha tenido fuerzas para absolutamente nada.

" He estado todo este tiempo sin salir de casa ", le contaba al presentador del programa poco antes de ver a su cita. La soltera se ha visto ahora más dispuesta a encontrar pareja, aunque la presencia de su marido en su mente no se le ha olvidado y le ha condicionado durante toda su cita . " Él era mi ángel, mi media naranja ... fue el primer hombre que conocí ", asegura.

Cuando ha visto a Jorge , otro soltero de 66 años , entrar por el restaurante del programa, Isabel se ha fijado directamente en su apariencia física. " No me gustan los calvos ", lanzaba entre risas. Se han conocido y han charlado durante unos instantes en la barra del restaurante.

Ya en la cena, no podían faltar las alusiones de Isabel al hombre de su vida mientras hablaba con Jorge del amor. La soltera confiesa que su cabeza estaba menos presente en el momento que estaba viviendo en el restaurante junto a su cita y más pensando en su marido. Isabel le ha confesado que es la primera cita que tiene en su vida, y que quizás no está todo lo receptiva que espera Jorge. "Ayudo al destino a que me cruce una persona que me sorprenda", le comentaba en 'First Dates' la mujer.