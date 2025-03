El baile es una de las pruebas en las que se demuestra si la cita funciona o no. En algunos casos la química es tan poca que deciden incluso paralizar la cena, como fue el caso de Montse con Juan Carlos , quien recurrió a una persona de su entorno para pedir opinión sobre su encuentro de 'First Dates'.

En el encuentro entre Alba , una bailarina de 28 años de Villareal (Castellón) , y Mohamed -alias 'Simo'-, un camarero marroquí de su misma edad que vive en Toledo , la conexión ha estado más que clara desde un primer momento. Tanto es así que han llegado incluso a subir la temperatura en un momento íntimo. Al igual que en la cita entre Judith y Mario , dos cantantes que han demostrado sus habilidades musicales durante el programa , la soltera no ha dudado ni un segundo en mostrar sus destrezas artísticas atreviéndose con un acercamiento al ritmo de un perreo.

Durante la cita han hablado sobre sus sentimientos y su pasado amoroso, asegurando Alba que tiene verdaderas complicaciones para confiar en otros chicos por sus malas experiencias. En eso precisamente ha coincidido con el soltero, quien le lamentaba que había sufrido infidelidades por parte de su expareja . "Me han puesto los cuernos, pero además bien puestos", le transmitía.

Así que la charla se ha desviado al instante a sus gustos sexuales. Simo le preguntaba a Alba si era o no activa sexualmente, a lo que ella no ha dudado en responder afirmativamente. El otro, por su parte, aseguraba que era "salvaje", a lo que su cita le contestaba sin tapujos. "Dicen que los marroquíes cargan muy bien", comentaba en 'First Dates'.