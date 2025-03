Carmen le asegura a Pedro que ha tenido problemas intestinales durante su cita

¿Verdad o no? Según la soltera, el físico de su cita no era lo que esperaba

La sorprendente experiencia espiritual de un soltero de 'First Dates' con Dios que ha dejado alucinada a su cita: "Mi primera reacción fue asustarme"

Pedro tiene 71 años y ha venido a 'First Dates' dispuesto a encontrar el amor. Busca a una mujer interesante, alegre y muy abierta pero sobre todo que mire por él. Antes de conocer a su cita, le ha avanzado a Carlos Sobera algunas cosas de su vida que le han llamado bastante la atención al presentador. Una de ellas han sido las variopintas profesiones a las que se ha dedicado Pedro (de Ceheguín, Murcia), antes de jubilarse.

"Fui fotógrafo de chimpancés y culturista", le contaba al presentador del programa. Durante unos instantes han conversado sobre este animal, por el que el murciano siente auténtico amor. También, Pedro le ha enseñado a Sobera una foto suya de joven, con un físico que le ha dejado boquiabierto al televisivo. La imagen es de su participación en el campeonato de Culturismo del año 2003.

El momento en el que Carmen conoce a Pedro

Pero, tras los momentos de charla ha llegado la hora de la verdad. Tocaba conocer a quien podría ser su futura novia tras salir de la cita, o no. Carmen, de 72 años, viene también de Murcia con ganas de conocer a un hombre con un físico espectacular.

Sin embargo, cuando ha entrado al restaurante no ha dado crédito con Pedro porque no se esperaba para nada alguien como él. "Me he quedado muda y me han dado taquicardias", nos comentaba. El procedimiento habitual por el que dos solteros se conocen en el programa suele ser en la barra del restaurante y con Carlos Sobera como mediador de ambos. Sin embargo, el presentador se ha visto obligado a preguntarle a Mari Carmen si le ocurría algo porque su cara reflejaba el malestar que ha sentido al ver al otro. Algo parecido le ha pasado a Montse, que incluso ha tenido que pedir ayuda a una persona de su entorno en mitad de la cena.

"¿Os conocíais?", le cuestionaba Sobera tras ver el desagrado de la soltera. La murciana, empleada doméstica jubilada, reconoce haberse sentido "desilusionada". "Me ha dado un bajón.... me esperaba a alguien más grandote", decía.

Saltan chispas entre los dos solteros

En ese preciso instante han intercambiado algunas palabras y Pedro también ha visto desde un primer momento cómo su cita no estaba cómoda. Así ha ocurrido durante toda la cena, donde han tenido que hacer verdaderos esfuerzos una y otro por conversar. Han charlado sobre viajes, sobre sus profesiones y el tipo de persona que buscan.

En sus conversaciones solía reflejarse la disconformidad de ambos, tanto que Pedro ha tenido que preguntarle si se encontraba bien. "Si no te gusto no hay ningún problema", le comentaba entre risas. "Estoy con la barriga rara, eres un hombre agradable", contestaba ella.

Cuando ha llegado la decisión final, Carmen y Pedro han vuelto a tener complicaciones para opinar sobre el resultado de la cita, e incluso han saltado chispas entre los dos. "No hemos congeniado ninguno de los dos no ha habido química", decía el murciano en 'First Dates'. Pese a que a veces falla la conexión, también puede suceder que los solteros hagan muy buenas migas como sucedió entre Judith y Mario, quienes han llegado incluso a pensar en una colaboración musical.