A Ariadna le diagnosticaron autismo con 20 años y Toni se está haciendo las pruebas

Los dos han congeniado muy bien durante su cita en el restaurante de 'First Dates'

Día Mundial del Autismo: ¿Por qué es importante detectarlo a tiempo?

Ariadna y Toni han sido dos de los solteros que han venido a buscar el amor al restaurante de ‘First Dates’ este miércoles 2 de abril con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

La primera en llegar al restaurante del amor ha sido Ariadna, que le contó a Carlos Sobera que le diagnosticaron autismo con 20 años: “Yo siempre me sentía diferente en la forma de ver el mundo y de actuar”, le dijo. También tiene un pódcast sobre neurodivergencia al que ha invitado al presentador de ‘First Dates’.

“Mi madre también es autista. Que las dos seamos autistas nos ha ayudado a conectar mejor entre nosotras y a saber que lo que le pasa a ella también me pasa a mí. Nos sentimos muy identificadas y muy conectadas emocionalmente y a nivel de alma”, ha explicado.

También ha contado que ha tenido cinco novios, la mayoría de ellos autistas, pero que la cosa no fue bien. Ahora viene a ‘First Dates’ para encontrar a un chico fiel: “Soy muy romántica. El tema del sexo no me gusta, me da asco”.

Toni llega a ‘First Dates’ para cenar con Ariadna

La cita de Ariadna en ‘First Dates’ es Toni, que se define como un chico muy romántico. Lo demostró nada más llegar, regalándole a su cita un corazón de peluche “para recordar nuestra primera cita y espero que las siguientes”.

Sobre ser “autista o TEA”, para Toni es “tener una personalidad original, no ser como todos los demás, pero no para mal. Es algo que es positivo”. Ahora mismo él está realizándose pruebas para saber si forma parte del TEA.

La cita de Ariadna y Toni en ‘First Dates’

Ariadna y Toni tuvieron una cita muy agradable en ‘First Dates’. Hablaron de muchas cosas, entre ellas qué habían estudiado. Él ha hecho un curso de Informática y estudió para soldador. Ella ha estudiado Atención a personas en situación de dependencia, Educación Infantil y está haciendo un voluntariado con personas con discapacidad intelectual grave, además del pódcast de entrevistas al que invitó a Carlos Sobera al principio del programa.

Ariadna y Toni hablan de bullying

Los dos solteros han hablado en la cena de que sufrieron bullying cuando eran pequeños. “Muchas personas dentro de la condición autista han sufrido bullying. Es algo que no tendría que pasar, pero todavía pasa. La diferencia no es aceptada, tenemos que ser todos como de un mismo bando y no nos damos cuenta de que la diferencia enriquece”, afirmó Adriana.

Toni piensa como ella: “Ojalá los jóvenes de hoy en día aprendieran de las personas que somos diferentes”.

La decisión final de Ariadna y Toni

Durante la cena, la pareja también habló sobre otros muchos temas, como sus sentimientos religiosos y sobre el sexo, en lo que difieren. “A mí no me gusta el sexo”, le dijo Ariadna. Toni respondió sobre ello mirando a cámara: “Claro que me gusta, a mucha gente le gusta. Yo estoy dispuesto. Si alguna vez quisiera pues bienvenido sea, si no, lo que más importa es una buena relación”.

Tras la cena, los dos se fueron al reservado, donde pasaron un buen rato cantando juntos.

Después llegó la hora de la verdad: la decisión final. Toni fue el primero en responder: “He sentido que he conectado con ella, me lo he pasado muy bien y espero conocerla mucho más”. Luego fue el turno de Ariadna, que también quiso tener una segunda cita: “Me ha parecido un chico encantador, muy majo y muy comprensivo”.