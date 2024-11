Los abuelos del menor de dos años asesinado a golpes en Linares: ''Los niños venían con moratones y mordeduras''

La abuela paterna del pequeño ha revelado la conversación que ha tenido con su hijo: ''Me ha dicho que ha ido al hospital y no le han dejado verlo porque está en tutela de menores''. Además, el abuelo explica que la relación del presunto asesino con la madre de los niños era ''muy mala'', y visiblemente afectado, continúa: ''Esto no tiene perdón''.