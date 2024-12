José Luis Ábalos, ante el Supremo: la letra pequeña de su declaración

Como ya ha hecho en varias ocasiones, Ábalos ha vuelto a negar que se haya enriquecido con comisiones durante su época en el ministerio de Transportes. Pero esta declaración puede tener una letra pequeña, ya que parte de lo que se le acusa es de que gente de su entorno, personas que, por ejemplo, mantenían relaciones personales con él, disfrutaban de bienes que no abonaban. Esto supondría que él, directamente, no lo ha disfrutado y como esos bienes, y algunos de los que señala Víctor de Aldama, no estarían nunca a su nombre o no se habrían colocado todavía a su nombre en el momento de la investigación, en sentido estricto, es cierto que no habría un enriquecimiento ilícito por parte del exministro desde una perspectiva personal.