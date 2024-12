El propio empresario ha reconocido este jueves que entre los documentos entregados hasta el momento no hay una prueba indubitada de la entrega de dinero por su parte y que estas pruebas por si solas no son de peso. "Estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba", dice en la entrevista, "el sobre con el dinero y el cuchillo clavándose en el pecho no existen, aquí hay una prueba de una firma de un ministro en el que alquila un piso con opción a compra que no habita, es más que suficiente la prueba porque si no ¿para qué lo alquila?".