Koldo García ha asegurado en una entrevista exclusiva con Europa Press que de Aldama quería "desestabilizar" al PSOE con su declaración

Dice que "hay ciertos generales" de la Guardia Civil que buscan "seguro" otros objetivos y recuerda que el fiscal tuvo cargos políticos con el PP

La asesora de Begoña Gómez se niega a declarar y Javier Hidalgo dice que no "hubo ningún rescate" en Air Europa

Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y que es uno de los principales investigados en el caso abierto por la 'Operación Delorme' en la Audiencia Nacional, ha considerado que no es casual que la declaración voluntaria del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ante el juez en la que acusó a cargos del Gobierno y del PSOE de recibir mordidas se produjera "justamente cuando este fin de semana es el Congreso del PSOE", apuntando que el objetivo era "desestabilizar" al PSOE.

"Hombre, desestabilizar al PSOE, hay a algunas personas que les interesa muchísimo. ¿A quién? Bueno, ciudadanos de España, que también lo son, pero hay formas de hacer las cosas y no con mentiras y engaños", ha añadido en una entrevista concedida en exclusiva a Europa Press.

La salida de Aldama de la cárcel

Ha explicado que la salida de De Aldama de la cárcel --en prisión preventiva en el marco de una causa por fraude en el sector hidrocarburos-- tras inculpar a esos cargos del Gobierno se produjo de manera muy rápida: "No ha ocurrido en España jamás".

Además, ha remarcado su sorpresa por el hecho de que la declaración voluntaria de De Aldama se celebrara con tal celeridad, y ha insistido en la posibilidad de que ocurriera porque se buscaba desestabilizar el 41º Congreso Federal del PSOE, que se celebra este fin de semana en Sevilla.

Cabe recordar que a las pocas horas de esa declaración ante el juez que instruye el 'caso Delorme', Ismael Moreno, el fiscal del caso, Luis Pastor, informó a favor de dejarlo en libertad en el marco de la causa del fraude de los hidrocarburos. En esa declaración, De Aldama dijo haber pagado mordidas por esos contratos de pandemia tanto a Ábalos como a Koldo García, y salpicó con una supuesta entrega de sobres con miles de euros a cargos del PSOE y del Ejecutivo.

"El fiscal ocupó dos cargos políticos"

Ahora, Koldo García ha explicado que De Aldama con su declaración "involucró a medio Gobierno, casi a todo el Gobierno, (...) y a las dos horas estaba en libertad". "¿Se puede decir más claro? ¿O es que estoy un poco equivocado yo?, no sé, porque el otro --encausado-- por los hidrocarburos sigue estando en prisión", ha señalado en referencia al empresario Claudio Rivas.

"Igual estoy equivocado, pero este fiscal ocupó dos cargos políticos en otras legislaturas", ha incidido, para luego añadir que "el mismo fiscal, dos casos". "Éste --De Aldama-- hace una declaración, se acusa a todo el Gobierno de España de que son lo que son y a las dos horas sale. ¿Ha pasado alguna vez esto en España? Es una pregunta que me hago yo. Porque yo no me acuerdo", ha planteado.

García también ha sido muy crítico con la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y ha apuntado que en el seno de la Benemérita "hay ciertos generales" que con esta causa buscan "seguro" otros objetivos --apuntando a una posible desestabilización del Gobierno--. Ha considerado que se les debería preguntar "qué piensan o qué opinan de este país", y ha recalcado que la UCO "es una herramienta" al servicio de esos generales.

Al ser preguntado por si consideraba que esos generales a los que se refería --sin dar nombres-- tenían objetivos distintos a los de hallar pruebas sobre la comisión de un posible delito, ha sido taxativo: "Si de verdad la gente piensa que esto es porque yo me he quedado con dinero de las mascarillas están equivocados, no es por eso".

"Hay ciertas personas a las cuales les puede interesar que mejor sean unos que otros --los que estén en el Gobierno-- y es así, pero si de verdad quieren hacer creer a España que han iniciado todo el proceso judicial conmigo por un incremento patrimonial, con una casa que valió 200.000 euros y tenía 180.000 euros de hipoteca, eso es difícil de explicar", ha recalcado.

"¿Van a movilizar todo esto por mi?"

Así se ha mostrado "convencido" de que el caso se ha fabricado con otro objetivo, y ha señalado que habrá que esperar para ver "dónde acaba". "Ya veremos dónde acaba, yo no soy nadie ¿Va a movilizar todo lo que se ha movilizado por mí? ¿Quién soy yo? No soy nadie, y dentro de un año, cuando se pase el 'boom' ya no me llamará ningún medio de comunicación, descansaré y entonces me podré dedicar a lo que me tenga que dedicar, que será a nada, porque no podré hacer nada nunca más, jamás, porque nadie me va a querer ver", ha dicho.

Tras subrayar que no tiene nada en contra la Guardia Civil --"tiene todo mi respeto, están salvando vidas todos los días y por un salario bastante irrisorio"-- ha insistido en que "dentro de toda empresa pública existen cuotas de poder".

La declaración de Aldama

Sobre lo revelado en su declaración por De Aldama, Koldo García ha sido contundente al desmentir prácticamente la totalidad de la misma, y ha puesto como ejemplo el encuentro del empresario con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral en 2019 en el Teatro La Latina, y del que hay fotografías.

Ha negado que Sánchez quisiera agradecer a De Aldama las gestiones que hizo con México para negocios de empresas públicas. "No hay de cierto nada. Es una foto de una persona, como las miles que le piden al presidente (...). No hay más. Se hace una foto y se marcha", ha enfatizado.

También ha negado que hubiera tráfico de sobres con efectivo dirigido a cargos del PSOE y del Gobierno como Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán o el jefe de gabinete de Hacienda, Carlos Moreno. "No puedo llegar a entender cómo es posible que sin prueba ninguna demos veracidad a una persona involucrando a (...) muy buenas personas, trabajadoras, que jamás en su vida han hecho absolutamente nada", ha lamentado.

"¿Dónde están las pruebas, por favor? Estamos perjudicando a personas solamente por comentar. Lo que deberían hacer los medios de comunicación es también hacérselo mirar, porque hay personas las cuales tienen toda la credibilidad del mundo y otras personas no", ha añadido para subrayar que "no puede ser que se diga que éste, éste y éste han cogido dinero sin ninguna prueba y --De Aldama-- se marche tranquilo".

No se siente defraudado con el PSOE

Sobre si se siente defraudado por cómo ha actuado el PSOE en todo lo relativo a este caso, ha confesado que entiende como "lógica" la reacción de distanciarse de su persona y por tanto no está "decepcionado", y ha añadido que seguirá "siendo socialista" porque su sentimiento "va a seguir siendo el mismo". "Tengo que esperar a que se solucione un procedimiento judicial para poder ser admitido" (de nuevo), ha añadido.

Con todo, sí que ha criticado al PSOE por cómo se ha tratado a quien fuera su secretario de Organización en el pasado, José Luis Ábalos: "Hombre, no me parece bien lo que han hecho con José Luis Ábalos, porque creo que hay otras formas de poder hacerlo, y no me ha parecido lo correcto. Pero es una opinión mía, (...) y la dirección del partido está para tomar las decisiones. Los afiliados los han puesto ahí. Es lo que te puedo decir".