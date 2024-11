Álvarez se ha acogido a su derecho a no declarar porque su caso está judicializado: “Dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas, no contestaré a las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar”. Esto ha ocurrido justo un día después de que el juez Juan Carlos Peinado la haya citado a declarar el próximo 20 diciembre como testigo del caso de Begoña Gómez, la cual está siendo investigada por presunta corrupción de los negocios, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida de marcas.