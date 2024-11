Tanto en público como en privado, los dirigentes del PSOE han afirmado que no están preocupados. Ellos han destacado que no hay nada detrás de las acusaciones que rodean al presidente y los socialistas se han mostrado firmes en su apoyo a Sánchez. Será la cuarta vez que sea ratificado como presidente. Los dirigentes no han querido decir nada sobre la declaración de Lobato pero han insistido en que nada de esto le afecta a Moncloa.