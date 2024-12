El Gobierno se defiende de las acusaciones de Víctor de Aldama

El Gobierno se defiende de las nuevas acusaciones de Víctor Aldama y pasa a la ofensiva. Por un lado, según informa Roberto Arce en el vídeo, el ministro de Transportes, Óscar Puente dice que no da mucha credibilidad a las pruebas aportadas por el empresario, pero anuncia una investigación sobre la gestión de su predecesor, José Luis Ábalos. Por otro lado, el ministro Ángel Víctor Torres afirma que ampliará la demanda contra Aldama tras las últimas acusaciones.

Ante estas acusaciones, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente , ha que no da credibilidad al presunto pago de comisiones, si bien ha indicado que sus servicios van a "revisar esos contratos" para comprobar "si hay algo extraño".

"Lo que he podido ver (..) es un anexo de inversiones subrayado, como prueba realmente tiene poco valor" , ha argumentado Puente en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros europeos de Trasporte, al ser preguntado por si prevé poner en marcha una nueva auditoría para examinar las licitaciones señaladas.

"Tengo que comprobarlo, pero se me antoja bastante complejo . Pero vamos a comprobar, vamos a ver ese listado, verificar los procedimientos y ver si algo extraño", ha expresado el ministro, antes de afirmar que "sinceramente no" da credibilidad a las acusaciones contra Ábalos.

En todo caso, considera que, en un Estado de Derecho, quienes acusan tienen que demostrar lo que dicen y que no son los demás quienes tienen que demostrar su inocencia. A su juicio, "las mentiras no pueden salir gratis" a quienes las hacen y debería exigirse, ante cualquier acusación, que se demuestre la misma, porque en caso contrarios se puede creer cualquier cosa dejando a las personas en una absoluta indefensión. "Lamento profundamente que haya quien avive, a quien puede mentir en sede judicial, a quien no muestra ninguna prueba y le da credibilidad", ha añadido.