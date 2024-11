Víctor de Aldama tira de la manta ante el juez: acusa a miembros del Gobierno y del PSOE de cobrar comisiones ilegales

Las reacciones a estas acusaciones no se han hecho esperar y Santos Cerdán ha negado haber recibido dinero del presunto conseguidor del caso Koldo. En declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados el secretario de Organización del PSOE ha asegurado que no le conoce y que nunca ha estado con él.

En la misma línea ha reiterado que "es todo falso" y tampoco han recibido dinero el ministro Torres ni "Carlos Moreno", el jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. "De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido", ha añadido.