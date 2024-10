El PSOE y el PP se echan en cara los casos de corrupción tras la inesperada alianza de Sumar con los populares

La alianza del Partido Popular y Sumar , para intercambiar apoyos y permitir que salga adelante sus iniciativas parlamentarias, ha salido a relucir en el Congreso de los Diputados. Según informa María Galán, el malestar es más que evidente en el PSOE porque no entienden que hayan pactado con el PP y les haya regalado esa imagen de división interna. Aún así, aseguran que no hay una grieta en la coalición.

Los socialistas no ocultan su enfado. "Los de Sumar eligieron francamente mal su compañero de viaje", sentencia Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso. La vicepresidenta María Jesús Montero tampoco: "A mí me parece incomprensible. No lo he entendido. No había ningún motivo para esta cuestión. Tiene que ver más con las relaciones con la izquierda que con el PSOE". Y otros socios de la investidura se burlan. Fue una insólita e inesperada alianza.