Isabel Díaz Ayuso da plantón a Pedro Sánchez en Moncloa: un capítulo más de su guerra sin cuartel

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha rechazado acudir a la reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que se la había convocado para este viernes, al considerar que este la ha "difamado" y por celebrarse tras negociar con los partidos independentistas catalanes "la ruptura de la Hacienda común". Según informa María Galán en el vídeo, estas son algunas de las razones de la presidenta para no acudir a la reunión. Alberto Núñez Feijóo afirma que entiende los motivos de Ayuso. Desde el Gobierno han mostrado su malestar por el rechazo de la presidenta.

Para el Ejecutivo regional, "no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno". "No se puede normalizar lo que no lo es. Desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse", han subrayado.