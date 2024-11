Nacho Abad, al militar expedientado por su testimonio en la crisis de la DANA: "Cuentas con mi ayuda"

"Llevamos 24 horas sin ayudar, nos asignan zonas donde no hay absolutamente nada que hacer y, mientras tanto, hay gente que necesita ayuda. Podríamos sacar vehículos de la carretera, llenar el camión de escombros y vaciarlos en lugares que no molesten... pero mientras tanto nos usan como herramienta política para los intereses espurios de unos cuantos políticos ", relataba este militar en el vídeo.

El que decidía ayudar de otra manera: "Abandono, lo que es, el servicio para el que me habían llamado con el ejército y me vengo por mis propios medios, pidiendo favores a gente de la zona, que me vengan a recoger y a ayudar de verdad. Vamos a echar un cable en lo que podamos, a lo que sea necesario".