El PP fija su postura sobre la financiación autonómica: exigen parar el cupo catalán y una inyección de 18.000 millones

En la cumbre, el líder del PP y sus barones territoriales han pactado un documento con una serie de reivindicaciones, como "parar" el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC, una inyección económica de 18.000 millones de los fondos next generation y negociación de la financiación en foros multilaterales, renunciando a caer en la "bilateralidad tramposa" y las "subastas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo ha explicado que la primera decisión que han acordado es "parar el cupo independentista" y el "compromiso que lo que es de todos se decidirá entre todos". "Segunda decisión, inyección económica inmediata de más de 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation con los que cuenta España", ha añadido.

Además, se han comprometido a trabajar "juntos" en actualización del sistema de financiación autonómica, "con más recursos para todos los españoles, no sólo para aquellos que digan el independentismo", ya que, a su juicio, "no es admisible que este Gobierno pretenda que los españoles vivan de las sobras de sus arreglos con los independentistas".

A este encuentro han acudido 10 presidentes autonómicos del PP, los presidentes de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias, y el vicepresidente de Baleares. La presidenta balear, Marga Prohens, no ha podido viajar a Madrid al tener en agenda la reunión del consejo de gobierno y la apertura del curso escolar, según fuentes 'populares'.

Génova deja vía libre a sus dirigentes para ir a esa reunión. Todos coinciden en que la negociación por la financiación autonómica debe ser multilateral, pero Isabel Díaz Ayuso ha instado a sus homólogos a ir más allá y dar plantón a La Moncloa. "Mientras no haya una conferencia de presidentes", dice, "los presidentes no podemos sentarnos antes esta política mezquina a negociar nada, no podemos hablar de terruños". Además, la presidenta de Madrid añade que pide "a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos".