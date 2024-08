El Gobierno trata de apaciguar los ánimos de ERC tras afirmar que el acuerdo en Cataluña no es un concierto

Esquerra Republicana sigue amenazando al Gobierno con dinamitar todos sus pactos después de que María Jesús Montero defendiera que el acuerdo fiscal entre en PSC y ERC no era un concierto económico sólo para Cataluña. Según informan Andrea López y Carlota Núñez, desde el Ejecutivo tratan de apaciguar el malestar de los republicanos, socios imprescindibles en el Congreso.

Desde Esquerra Republicana han amenazado al Gobierno con no aprobar los Presupuestos Generales del Estado y aseguran que los pactos están para cumplirse. Tras el incendio declarado con las declaraciones de María Jesús Montero, el Gobierno trata de apaciguar el malestar en ERC, socio imprescindible en el Congreso. "No son nada interesantes los debate nominales", explica el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, yo me circunscribo a lo que está acordado. Nosotros cuando firmamos acuerdos es para cumplirlos y este será un caso clarísimo de cumplimiento del acuerdo que se ha firmado".