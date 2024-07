Pedro Sánchez justifica el preacuerdo entre PSC y Esquerra pese a las críticas: "Es magnífico"

Pero hoy no es la derecha quien le ha llevado la contraria con el preacuerdo, sino otro socialista: Emiliano García Page. “Estoy convencido de que mi partido no va a avalar esto. No me representa ni me vincula”, ha destacado en una comparecencia suya que no estaba prevista. “La noticia sería que Page diese una respuesta apoyando al Gobierno”, ha subrayado Sánchez sobre la reacción del presidente de Castilla La Mancha. El jefe del Ejecutivo ha aprovechado la intervención para hablar de Venezuela y ha abogado por la "transparencia y la calma".